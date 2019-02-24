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Происшествия
24.02.2019 05:47
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Водитель BMW X6, убившей двоих на Невском, имеет за 50 штрафов от ГИБДД. А летел он из бара на Думской

«Фонтанка» узнала имя предполагаемого виновника аварии на Невском проспекте, где погибли двое петербуржцев, а четверо попали в больницу. Это Мурад из Азербайджана. Ему недавно исполнилось 30 лет, он торгует модными автомобильными госномерами. Предпочитает же Mercedes и BMW. Также «Фонтанка» узнала, что он рассказал медикам на экспертизе.

Водитель BMW X6, убившей двоих на Невском, имеет за 50 штрафов от ГИБДД. А летел он из бара на Думской

/vk.com/spb_today

По информации «Фонтанки», подозреваемого задержали около двух часов ночи 24 февраля после аварии на Невском проспекте, где погибли двое петербуржцев, а четверо покалечены. Его зовут Мурад, он гражданин России, родился в Азербайджане. Проживает в Петербурге примерно с 2010 года и ему в начале февраля исполнилось 30 лет.

Водитель BMW X6, убившей двоих на Невском, имеет за 50 штрафов от ГИБДД. А летел он из бара на Думской

«Фонтанка» не нашла в его биографии уголовных следов. Что касается его манеры езды, то за последние пару лет сотрудники ГИБДД составили на него 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Причем, только последнее время он нарушал на своем черном BMW X6. До этого быстрее положенного перемещался на BMW X5, а до этого на Mercedes. Кстати, у него задолженность по оплате штрафов.

Мужчина Мурад живет на улице Джона Рида в Невском районе, в квартире со своими многочисленными родственниками. Подчеркнем, они предсказуемо моментально прибыли на место происшествия, но своего близкого так и не увидели, так как Мурада буквально окружили полицейские.   

«Фонтанка» не видит официальных следов какой-либо его предпринимательской деятельности. Единственно, что можно предположить – зарабатывает он на торговле модными номерами, о чем открыто заявляет на своей странице во «ВКонтакте». Заметим, там же выложено фото именно той BMW X6, на которой он отправил людей в реанимацию и на тот свет.

Фото: Соцсети

По данным «Фонтанки», когда задержанного под конвоем отвезли на экспертизу на улицу Боровую, то он не отказывался пройти освидетельствование и вел себя смирно. «Фонтанке» известно, что он пояснил медикам. С его слов, в ночь на 24 февраля он отдыхал в одном из молодежных баров на Думской линии и подышал «шарик». Когда же он двигался по Невскому, то отключился.

По информации нашего издания, на месте работает не только следователь, но прибыл и заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД. 

В ближайшее время «Фонтанка» подробно расскажет, как его иномарка влетела на тротуар дома 53 по Невскому и сколько метров пронеслась по проезжей части, ударившись о двери кафе, после чего выскочила обратно на Невский.

Водитель BMW X6, убившей двоих на Невском, имеет за 50 штрафов от ГИБДД. А летел он из бара на Думской

Также «Фонтанка» расскажет, как наш журналист сходил на Думскую и сколько «шариков» мог бы купить за одну минуту.    


© Фонтанка.Ру

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