В ДТП на Невском двое погибших. Четверо госпитализированы

Два человека погибли в результате ДТП на Невском проспекте, подтвердили "Фонтанке" в ГУ МВД. Еще 4 человека в больницах, один из них в тяжелом состоянии.

Виновник ДТП, водитель BMW X6, мужчина 1989 года рождения, дает объяснения в полиции.

По информации "Фонтанки", он выдвигает версию о том, что не справился с управлением автомобилем. Однако ему предстоит медицинское освидительствование. "Запах алкоголя есть", – рассказал "Фонтанке" один из очевидцев.