Очевидцы: BMW X6 на Невском вылетел на тротуар, есть погибшие

На Невском проспекте серьезное ДТП, сообщают очевидцы.

Автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил несколько человек на пешеходной зоне. В соцсетях очевидцы сообщают о двух погибших (мужчине и женщине) и еще 4 пострадавших.

«Ехали параллельно ему , когда он уже вылетел на пешеходную зону , сбил человек 6 вроде бы , они даже не успели понять что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции», – пишет один из очевидцев в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП». «Двое погибших, других забрала скорая. Погибшие мужчина и женщина», – добавляет другой. Сам водитель пострадал, но не серьезно.