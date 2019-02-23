Американской школе пришлось извиниться за расизм после антирасистского урока. Дети побыли в роли рабов

Начальная школа в городке Ашберн штата Вирджиния решила рассказать ученикам об ужасах рабства посредством тематического урока, на котором детям предложили побыть в роли рабов. Учителя не учли, что среди школьников были и афроамериканцы. В итоге, директор школы и чиновники от образования принесли извинения за необычные учебные практики.

Школа Madison’s Trust во время традиционного для США месяца черной истории, когда проводятся различные мероприятия против рабства, предложила детям поиграть в «подземную железную дорогу», которая когда-то помогала перебрасывать темнокожих рабов из рабовладельческих южных штатов на Север. В группе учеников 3-5 классов, которые принимали участие в мероприятии, был чернокожий ребенок. Он пожаловался родителям, а они, в свою очередь, забили тревогу. Первым о необычных уроках в Вирджинии в своем твиттере написал репортер NBC Шорами Стоун.

После этого к школе обратилась Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США, которая занимается случаями расизма. «Рабство никогда не было игрой, это не игрушка. Поэтому его ни в коем случае нельзя воспринимать легкомысленно. Это просто отвратительно», – рассказал глава организации Мишель Томас в комментарии Buzzfeed.

После этого представитель государственных школ округа Уэйд Байард заявил, что целью урока было «привить детям коммуникативные навыки, дух сотрудничества и командной работы», а не оскорбить кого-либо. Директор Дэвид Стюарт также извинился.

Это не первый скандал с уроками во время недели черной истории. Так, в Южной Каролине детей отправили собирать хлопок под песни рабов. Среди учеников были и афроамериканцы, что также вызвало недовольство родителей. Южная Каролина – один из некогда рабовладельческих штатов юга США, где чернокожих направляли на сбор хлопка.