«Та самая коза» из Пулково вновь попала в объективы камер. Она переходит дорогу, как человек

Петербуржец заснял на дорогах города ту самую одинокую козу, которую 4 дня назад застали рядом с терминалом аэропорта Пулково. Видеоролик опубликован в соцсетях 23 февраля.

На кадрах – животное весьма уверенно пересекает перекрёсток по пешеходным переходам. Пользователям соцсетей только и осталось, что восхищаться сообразительностью козы и сожалеть, что не все люди так честны в соблюдении ПДД.

– И ходит-то она правильно, по пешеходке, пора пешикам её ставить в пример, – пишет Ольга Андреева.

– Смотри как провинциалка быстро в городе освоилась, но еще без айфона, интересно, а губы уже накачала себе? – иронизирует Вячеслав.

Большинство сочувствует животному и умоляет хоть кого-нибудь её забрать к себе. Самое интересное – желающие нашлись, осталось только найти козу.

Автор поста Сергей Иванов пока не ответил «Фонтанке» на вопрос, где именно он встретил старую знакомую.