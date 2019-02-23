«На основании указа президента Российской Федерации». В Саратове санкционному сыру зачитали приговор и сожгли

Сотрудник саратовского отделения Россельхознадзора перед уничтожением санкционной молочной продукции на видео зачитал документ, где говорилось о том, что товар «подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке». Ролик аутодафе сыра ведомство выложило на своем сайте.

«В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с сотрудниками Саратовской таможни при проведении рейдовых мероприятий на рынке <...> была обнаружена партия сыра, согласно нанесенной маркировке производства стран Евросоюза, общим весом 12,652 кг», – уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудник Россельхознадзора знал, что его снимают, так как он несколько раз просит оператора подойти ближе, чтобы было лучше видно уничтожаемые продукты. После приговора «на основании указа президента Росссийской Федерации», он лично помог открыть коробки с сыром, изъятые у предпринимателей. После этого их поместили в огонь. Видео не заканчивается до тех пор, пока пламя не уничтожит санкционку.

На YouTube-канале Управления Россельхознадзора по Саратовской области есть несколько видео, где подобным образом уничтожаются запрещенные продукты.