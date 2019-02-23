Порошенко: Отказ от 23 февраля - путь к новой Украине

Президент Украины Петр Порошенко, который отменил празднование Дня защитника отечества в феврале, заявил, что украинцы забыли об этой дате.

«Сегодня 23 февраля. Я твёрдо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл», – цитирует 23 февраля выступление Петра Порошенко издание NewsOne.

По его словам, это важный шаг для республики. «Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких составляющих, которые формируют новую Украину», – заверил украинский президент во время посещения Львова.

Напомним, что празднование Дня защитника отечества 23 февраля отменили на Украине в 2015 году. Аналогичный праздник Порошенко ввел 14 декабря.