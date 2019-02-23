В Петербурге мужчины делили кабель с газовым баллончиком и пистолетом. Разошлись довольные друг другом

Директор организации в Красносельском районе Петербурга выстрелил в мужчину, якобы срезавшего провода с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, претензий к обидчику пострадавший не имеет.

Инцидент произошёл около двух часов ночи 23 февраля рядом с домом №147/2 на проспекте Ветеранов. Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, заявка на пульт дежурного поступила в 1.37. По вышеуказанному адресу сработала сигнализация. Прибывший на место директор обнаружил мужчину, который срезал кабели с камер. Он залил директора газом из баллончика, а тот в ответ выстрелил в подозрительного оппонента из травматического пистолета.

Был ли госпитализирован пострадавший, неизвестно – телефонограмма из больницы в полицию не поступала. Однако в ведомстве уточнили, что оба гражданина во встречных заявлениях написали об отсутствии претензий друг к другу.