«Газпром Трансгаз Сургут» покупает канцтовары. По 11 тысяч рублей за каждую ручку

Дочернее предприятие «Газпрома» – компания «Газпром Трансгаз Сургут» – планирует закупить элитные канцтовары почти на полмиллиона рублей.

Издание Ura.ru 23 февраля обнаружило на сайте госзакупок заказ от имени газовой компании на 456 тысяч рублей.

Из документов следует, что требуется 40 VIP-авторучек: 10 шариковых, 20 перьевых и 10 «чертежных для туши, стилографы». Подробности о материале и прочем в заказе не указываются. Средняя цена одной ручки составляет 11 тысяч 400 рублей. Доставить канцтовары нужно до 6 марта.

Получить комментарий о том, зачем компании подобные письменные принадлежности, изданию в «Газпром Трансгаз Сургут» не удалось.