СМИ: Похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу

Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, специалистам предстоит дать оценку действиям похитителя в момент совершения преступления.

Крымский предприниматель Денис Чуприков похитил картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января. Он снял ее на глазах у посетителей выставки и покинул здание. Его задержали на следующий день.

Пропавшая картина была найдена на строящемся объекте в Подмосковье. Чуприкова арестовали до 27 марта по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК), предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Также Мединский распорядился уволить начальника службы безопасности.