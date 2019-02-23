Кризис в Венесуэле нарастает. Мадуро стягивает войска к колумбийской границе

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о переброске части военных к госгранице, чтобы предотвратить поставку американских гуманитарных грузов, о которой договаривается оппозиция. Официальная причина развертывания военных – «обеспечение мира и безопасности людей». Об этом 23 февраля сообщается в Twitter военного ведомства республики.

Мадуро ранее издал указ о закрытии границы и отказался от гуманитарной помощи США. Действующая власть считает, что таким образом американцы пытаются совершить скрытую интервенцию.

Ситуация на границе Венесуэлы и Колумбии остается сложной, так как, по данным Reuters, часть венесуэльцев пыталась прорваться в соседнюю страну, однако они натолкнулись на сопротивление. Кроме того, часть пограничников дезертировала. К границе приехал и лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. 22 февраля он подписал свой первый указ о доставке в страну гуманитарной помощи от США на сумму 20 млн долларов. Сейчас она находится в Колумбии. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими странами.