Стриптиз не оценили. В Бурятии уволили сотрудницу полиции, пригласившую танцовщицу на празднование 23 февраля

В МВД Бурятии не оценили номер к Дню защитника Отечества, который подарили сотрудникам полиции во втором отделе Улан-Удэ, — организатора уволили.

«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», – сообщили 23 февраля в ведомстве.

Кроме того, «за низкий уровень воспитательной работы» предупреждения получили заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальник Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его помощник по кадрам, начальник отдела полиции №2 Управления МВД России и его заместитель.

Ранее в МВД по Бурятии начали проверку после того, как видео празднования Дня защитника Отечества попало в сеть. На нем приглашенная стриптизерша, которая не работает в органах, исполнила двухминутный танец под песню «Sam Brown – Stop!». Весь личный состав был приглашен на представление, а некоторые снимали происходящее на видео.