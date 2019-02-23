На берегу Кронверкского пролива в Петропавловской крепости нашли брошенный BMW. Петербуржцы гадают, как он туда попал

Водитель серебристого БМВ бросил свою машину на Заячьем острове после того, как чудесным образом перебрался к Петропавловской крепости через Кронверкский пролив. Фото, вызывающие множество вопросов, были опубликованы в соцсетях 23 февраля.

Блестящий автомобиль одиноко стоит у стен крепости напротив Артиллерийского музея. Очевидцы задаются вопросом, как водителю удалось попасть на остров на машине, если въезд сюда осуществляется по попускам. Однако, если присмотреться внимательно к одному из снимков, можно увидеть следы шин на льду Кронверкского пролива, что указывает на способ заезда.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что водитель был пьян. Этим объясняется всё – и смертельный трюк с проездом по тонкому льду, и брошенная в центре города иномарка.