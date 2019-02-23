Украинские претендентки на «Евровидение» дали интервью о Крыме. Теперь их родители в базе «Миротворца»

Ответ на вопрос «чей Крым?» стал основанием для попадания в список националистического ресурса родителей участниц группы Anna Maria, которые претендуют на участие в «Евровидении» от Украины. Резонансное высказывание девушки накануне сделали в эфире телеканала ATR.

Сестры Анна и Мария Опанасюк, которые родились на Крымском полуострове, публично отказались признавать включение региона в состав России в результате «агрессии», отметив, что Украина «просто потеряла» часть своей территории. Родители девушек, которые до сих пор проживают в Симферополе, были включены в базу «Миротворца» из-за высказывания дочерей. В России этот сайт заблокирован по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 1 августа 2016 года.

Лариса Опанасюк, которая работает заместителем председателя совета министров региона и руководителем аппарата совета министров Республики Крым, как указано на сайте, «нарушала присягу госслужащего».

Александр Опанасюк до 2016 года был судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде республики. Активисты «Миротворца» настаивают, что он «нарушил присягу судьи».

Финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», который в этом году принимает Израиль, пройдет 23 февраля в Киеве. Это не первые «скандальные» участники отбора на Украине. Так, некоторые политики обратили внимание, что участница группы Yuko Юлия Юрина – гражданка России. Не понравилось и критикам то, что украинская певица Maruv ездила в концертами в соседнюю страну.

Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Он не имеет никакого официального статуса, однако попадающих туда, как правило, не впускают на Украину. В базе сайта присутствуют самые разные люди: украинский политик Юлия Тимошенко, рэпер Гнойный, участница Pussy Riot Мария Алехина, Ксения Собчак, президент Сирии Башар Асад, бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс и многие другие.