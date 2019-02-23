Минобороны рассказало детали о наблюдательном полете американского самолета

В Минобороны России рассказали детали о наблюдательном полете американского разведывательного самолета над территорией России.

Операция, согласно данным пресс-службы, которые 23 февраля получил РБК, выполнялась в рамках реализации международного договора по открытому небу. Полет американская миссия должна была выполнить в период с 18 по 23 февраля. Согласно договоренности сторон, самолет ОС-135Б должен был вылететь с аэродрома Хабаровск-Новый.

Полет был осуществлен «по согласованному маршруту», указали в министерстве. «Строгое соблюдение согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения» на борту самолета во время полета осуществляли российские специалисты.

ОС-135Б, как указали в Минобороны, относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», — заверили в ведомстве.

О том, что американский самолет провел наблюдательный полет над Россией, ранее радиостанции «Голос Америки» рассказал пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис. Об этом также свидетельствовали данные сервиса PlaneRadar. По информации спикера американского ведомства, это был первый наблюдательный полет американского самолета над Россией с 2017 года. Он пролетел в Дальневосточном федеральном округе, в частности его маршрут проходил недалеко от Читы.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 стран — членов ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. Его участники могут осуществлять полеты над территориями друг друга, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне и нарушении международных договоренностей.