Хабиб Нурмагомедов начал продавать духи. Как они пахнут и сколько стоят – загадка

Эксклюзивный мужской аромат The Eagle от дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова презентуют 23 февраля на открытии в Москве махачкалинского парфюмерного бутика.

Как сообщается в Instagram магазина, о цене духов пока ничего неизвестно, что из себя представляет аромат – тоже. Известно лишь, что это лимитированные духи, созданные российскими и французскими парфюмерами.

The Eagle в переводе с английского означает «орёл». Орлам Хабиб Нурмагомедов уделяет особое внимание. Например, так он назвал свой клуб, объясняя это тем, что символом Дагестана и России является орёл. А после боя с Конором Макгрегором Хабиб сказал: «Орлы в клетке не сидят», цитата мгновенно стала известной.

Победа Нурмагомедова над Макгрегором в октябре 2018 года окончилась скандалом. После поединка Хабиб выпрыгнул из октагона и напал на сидящего в зале спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. С этого началась массовая потасовка.

В декабре чемпион UFC приезжал в Петербург, чтобы открыть в городе школу дзюдо.