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Власть
23.02.2019 15:50
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Губернаторские выборы: бой с тенью или подхрюкивание оппозиции

Политтехнологи в канун своего профильного праздника рассказали, что может помешать Александру Беглову на выборах губернатора Петербурга.

Губернаторские выборы: бой с тенью или подхрюкивание оппозиции

Политолог Алексей Шустов и главный редактор "Фонтанки.ру" Александр Горшков (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")

Александр Беглов выборы губернатора в сентябре 2019 года выиграет. В этом солидарны почти все представители политтехнологического цеха, другой вопрос – как. По словам участников конференции, прошедшей 22 февраля  в редакции «Фонтанки», перед врио губернатора поставлена задача выиграть красиво, но картину уже подпортили сверхснежная зима и работа пиарщиков будущего кандидата, теперь многое зависит от качественного состава будущих «соперников».

Саботажа в пресс-службе Смольного нет, но работает она немного плохо, выставляя на сайте правительства фото Беглова, переводящего дедушку через заснеженную дорогу, – такого мнения придерживается Илья Турманидзе, ведущий аналитик Института региональной экспертизы. Его организация последние месяцы пристально следит за общественно-политической обстановкой в городе. И, как говорят, не просто так, а в пользу одного из штабов пока еще врио губернатора Александра Беглова.

Илья Турманидзе (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру" )
Илья Турманидзе (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру" )

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Оправдывал политтехнологические промахи Турманидзе на фоне картонного градоначальника в жилете и с лопатой, который был установлен в конференц-зале самими же участниками мероприятия, посвященного дню политического консультанта. По мнению аналитика Института региональной экспертизы, в меме «лопата Беглова», который явно изображал макет, нет ничего плохого, наоборот – теперь про нового главу города знают все. А в объект иронии его превратила оппозиция. «В ЗакСе врио губернатора каждый раз дискредитируют, например Резник. И след этой критики прослеживается», – заверил присутствующих консультантов Турманидзе. По его словам, атака ведется лишь со стороны элитных групп и оппозиционных сил, но это их уровень, что же до обычного избирателя, его это не волнует. «С точки зрения обычных человеческих отношений, Беглов популярен и имеет 30 процентов рейтинга. СМИ и телеграм-каналы душат его, но это только они. Фокус-группы показывают обратное. Основные месседжи, которые будут успешны в кампании, – абстрагирование от Георгия Полтавченко, который был не публичен, и общение с народом. Беглов сейчас пытается общаться с людьми, хорошо или плохо, но пытается. Основные посылы — уютный город, спортивный город, город промышленности, образованный город, город для детей, быстрый город, современный город, культурный город, город памятников. Если образ самого Беглова будет сложно продвигать в массы, то ставку нужно будет делать на его идеи», – заключил он.

Александр Юрьев ( фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")
Александр Юрьев ( фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")

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С Ильей Турманидзе оказались не согласны многие участники конференции. Так, по мнению Александра Юрьева, когда-то консультировавшего еще Анатолия Собчака, и Дмитрия Гавры (о нем говорят как о технологе Заксобрания), многое будет зависеть от последних дней, которые и сформируют отношение граждан. 

Александр Горшков и Алексей Шустов, Фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру"
Александр Горшков и Алексей Шустов, Фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру"

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Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член правления РАПК Дмитрий Орлов сформулировал факторы, от которых будет зависеть избрание Беглова, таким образом: консолидация (или нет) элит, консолидация (или нет) оппозиции, применение различных, в том числе информационных, технологий. По его словам, серьезных угроз власти не существует, более того, сейчас мы явно наблюдаем уход на нет конфликта между Законодательным собранием и Смольным.

Член Правления РАПК и основатель Bakster group Дмитрий Гусев уверен, что во многом шумиха вокруг сложившейся политической ситуации в Петербурге – вина самих политтехнологов, которые работают на подогревание конфликта, а соответственно и повышение своей значимости. «Мелкий шантаж в виде подхрюкивания оппозиции и подкручивания власти не работает. Как мы видели по Приморью, где применялись самые разнообразные технологии, работают только политические решения: перенос столицы, снижение цены на рыбу и так далее».

Использование технологических приемов, связанных с негативом, идет в минус будущему кандидату, то есть Беглову, и это еще одна ошибка политтехнологов: «Нужно заниматься замещением проблем позитивной повесткой, предлагать целостный образ, вместо этого происходит актуализация невыиграшного сюжета – засыпанного снегом города» , – считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), политтехнолог Петр Быстров

Петр Быстров и Дмитрий Орлов (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")
Петр Быстров и Дмитрий Орлов (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")

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По его мнению, субботник с бюджетниками – это яркая демонстрация того, что администрация Петербурга не может справиться со снегом, фото, на котором Беглов переводит деда через улицу., – сигнал о том, что пожилым людям сложно ходить по петербургским дорогам. «Вместо использования позитивных мемов актуализируется негатив и его связывают с личностью губернатора. Он – лицо снежного коллапса Петербурга, вместе с лопатой», – заключил специалист.

Между тем, сомнений в том, что Беглов победит, ни у кого из участников дискуссии не возникло. Но по словам социолога Владимира Сократилина, перед Петербургом была поставлена задача сделать красивую победу Беглова, а сделать это невероятно сложно, прежде всего из-за характера существующей политической системы. «Чтобы выборы были интересные, нужно допустить до них Максима Резника, Оксану Дмитриеву, Бориса Вишневского, они бы оживили их, но в этом случае понадобится применять некоторые запрещенные технологические приемы», – рассудил он. По мнению эксперта, снижение муниципального фильтра никак не повлияет на сложившуюся ситуацию: порог участия в выборах все равно не изменится так, чтобы прошли неожиданные люди. 

Роман Московченко (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")
Роман Московченко (фото Сергей Николаев /"Фонтанка.ру")

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Советник председателя совета директоров холдинга AGT – communication group, кандидат исторических наук Роман Московченко видит два сценария выборов – договорной матч с Оксаной Дмитриевой или «бой с тенью». Последний вариант использовался на выборах 2014 года, когда Георгий Полтавченко боролся против тех, чьи имена уже никто и не помнит. При этом по замечанию Московченко, антирейтинг Беглова сейчас растет больше, чем рейтинг, и это тоже надо иметь в виду.                                                                     

Главный итог все еще продолжающейся дискуссии подвел Владимир Сократилин: «Купите попкорн, будет что посмотреть».

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