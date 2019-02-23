Поток мигрантов в Россию упал до уровня 2005 года. Украина перестала быть главной страной-донором

В прошлом году в РФ приехало 124,9 тысячи человек, что стало минимумом более чем за 10 лет. Даже в сравнении с 2017-м прирост упал на 41%. К такому выводу пришел Росстат.

Поток мигрантов стал таким низким, что впервые за десятилетние не смог покрыть естественную убыль населения, которая составила более 90 тысяч человек. «Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль», – сообщается в отчете.

После четырех лет сменилась страна-донор, из которой в Россию приезжают люди. Первую строчку занял Таджикистан (31 тысяча человек), таким образом, теперь каждый четвертый приезжий мигрант из этой страны. На втором месте – Казахстан (26,5 тысячи человек), а замыкает тройку Украина (14,8 тысячи). Для сравнения: в 2017-м украинцев в РФ приехало более 40 тысяч человек.

«В 2018 году в обмене населением практически cо всеми странами–участниками СНГ отмечается сокращение миграционного прироста. Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией – на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией – на 2,6% и Азербайджаном – на 1,6%», – уточнили в Росстате.