Полицейские в Петербурге изъяли 900 сим-карт. Салоны на Лиговском и Московском проспектах работали без лицензии

Сотрудники полиции изъяли почти 900 сим-карт в павильонах операторов сотовой связи на Лиговском и Московском проспектах. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Изъятие объясняется тем, что ни в салоне у дома 161 по Лиговскому проспекту, ни во второй точке, у дома 161 на Московском проспекте, для заключения договоров об оказании услуг не было соответствующей лицензии. Это нарушает положения Федерального закона «О связи» №126-ФЗ.

В отношении юрлиц возбуждены дела об административном правонарушении.