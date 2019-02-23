Потому что на 10 девчонок уже даже не 9 ребят. Росстат подсчитал мужчин и женщин

На 1000 мужчин в России в среднем приходится 1156 женщин, однако в разных возрастных группах эта пропорция меняется. К такому выводу пришел Росстат.

«Чем старше группа, тем больший процент женщин среди населения», – цитирует 23 февраля исследование ТАСС.

В возрастной группе до 35 лет девушек на всех не хватает: на каждую тысячу мужчин приходится до 994 представительниц противоположного пола. С 35 до 40 дисбаланс смещается уже в сторону женщин: 1000 против 1027. После 70 лет дам уже в 2,5 раза больше.

Общее население России на начало года составляет 146,794 млн человек.