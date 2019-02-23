«Тигр просто так на человека не нападает». В Приморье мужчина выжил после схватки с хищником

Жителя Приморья после схватки в лесу с тигром доставили в клинику с серьезными травмами. Охотнадзор и полиция проверяют, кто виноват – хищник или человек.

В больнице Красноармейского района Приморского края диагностировали у мужчины «укушенные раны головы, лица и верхних конечностей». Об этом 22 февраля сообщил центр «Амурский тигр», который в 2013 году был создан Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина.

Пострадавший настаивает, что животное напало «неожиданно». Но при этом уклоняется от подробностей и ограничивается общими фразами. Однако есть мнение, что он «в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы», как заметил Сергей Арамилев, генеральный директор центра. По его словам, животное просто так не нападает на людей. По предварительной информации, краснокнижный хищник не сильно пострадал.

Арамилев настаивает, что как можно скорее необходимо выяснить, ранен ли тигр, так как в таком состоянии зверь представляет опасность для людей.

Полиция и охотнадзор проверяют обстоятельства инцидента.

Амурский тигр – самый северный подвид тигра. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России. По данным переписи, на Дальнем Востоке РФ может обитать до 540 особей.