Феминистки пришли на набережную Фонтанки с голой грудью и кусками сырого мяса

Феминистки запеленали куски мяса и оголили грудь у Военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90/1, по случаю 23 февраля. Этому стал свидетелем фотокор «Медиазоны» Давид Френкель.

Как написал Френкель в Twitter, шестеро девушек надели на себя платья и юбки цвета хаки, а также противогазы, часть из них стояли топлесс. У четверых в руках были свёртки с сырым мясом, напоминающие спеленутых детей. Активистки таким бразом возражали против службы в вооруженных силах и войны.

Фото: Скриншот с Twitter Dave Frenkel

Сколько продлилась акция и чем она закончилась, пока непонятно. Феминистки не попали в зону видимости правоохранительных органов, обошлось без задержаний.