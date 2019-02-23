Петербургский адвокат лишился «Лексуса» за 7 млн рублей. Автомобиль не пережил ночь на Хошимина

Петербургский адвокат лишился люксового внедорожника, оставив его на ночь на парковке в Выборгском районе.

По данным «Фонтанки», угон произошёл в ночь на 22 февраля. Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что утром в пятницу не нашёл своего чёрного, почти нового автомобиля LЕХUS LХ 570, оставленного на улице Хошимина.

Флагманский внедорожник был оборудован штатной сигнализацией и дополнительной системой «Шерхан», на «глючность» которой часто жалуются автолюбители. Ни одна из них не уберегла петербуржца от потери. Ущерб составил 7 млн 100 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факто проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.