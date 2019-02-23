Весны не будет. Смольный отказывается от первой корректировки бюджета в году, на которую рассчитывали снегоуборщики и жилищники

Добавить весной денег на покупку снегоуборочной техники и ремонт дорог не получится. Если они и появятся, осваивать придется в спешке.

Михаил Огнев

Поручение комитету финансов «организовать работу по подготовке во втором полугодии корректировки бюджета» содержится в протоколе одного из последних заседаний правительства города. «Корректировку бюджета в первом полугодии не проводить», – говорится там. Вице-губернатор Евгений Елин также подтвердил «Фонтанке», что весенняя поправка на данный момент не планируется.

Это не то чтобы ноу-хау: в прошлом году Смольный также решил отказаться от традиционной ранее первой переписи главного финансового документа города. Глава профильного комитета Алексей Корабельников тогда так и сказал: «Мы заранее предупредили главных распорядителей бюджетных средств, что возможности внести изменения весной не будет. Так что этот год покажет, насколько хорошо комитеты и администрации планируют расходы и доходы». Соответственно, править бюджет 2018 года решили осенью, одновременно с принятием нового – на ближайшую трехлетку.

По прошествии времени можно было бы сказать словами директора Фонда кино, что «эксперимент, очевидно, неудачный». Когда в октябре, уже при новом руководителе города, взялись править бюджет, в нем накопилось столько нестыковок, что, казалось, легче новый написать. В итоге адресную инвестиционную программу урезали на 13 млрд, чтобы добиться хоть сколько-нибудь пристойных показателей по исполнению. Расходы уменьшились сразу на 8 млрд, доходы выросли на 2,5 млрд, в итоге и дефицит сократился примерно на 10 млрд рублей.



Бюджет на 2019 и 2020—2021 годы окончательно принимали в конце января. Еще впереди были снегопады, которые стоили должностей главам нескольких районов, породили практику ночных совещаний в Смольном и немало мемов. А главное, вернули в публичное поле спор о технологии уборки города и ее финансировании. Даже по тем нормативам, которые существуют, необходимо 12 млрд рублей вместо 7,5 млрд на содержание дорог, говорил вице-губенатор Николай Бондаренко. Закупить придется порядка 3,5 тысяч единиц техники, которую должны обслуживать специалисты. В отношении очистки дворов и крыш ситуация не лучше.

В редакции врио губернатора потребности несколько скромнее (1,2 тысячи единиц техники с 2,5 тысячами водителями-механизаторами), но все равно внушительные. В ответе депутату Борису Вишневскому глава города сообщал, что заявка на увеличение финансирования будет подана при весенней корректировке бюджета.

Теперь, судя по всему, эти планы сдвигаются на второе полугодие, предположительно на осень. Но если учесть сроки конкурсных процедур на закупку и необходимость набрать персонал, подготовиться к очередной «аномальной» зиме город может и не успеть.



Еще одна непреходящая проблема, которую частично можно было решить весной, — дороги. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, как и прочие, каждый год действует одинаково: на нулевых чтениях бюджета заявляется с запасом, а получает — сколько дадут. На ремонт в итоге выписали 5 млрд. Этого, вообще-то, не хватает даже на то, чтобы удерживаться на нынешнем неблестящем показателе — 64% дорог в нормативном состоянии. На 2020 и 2021 годы заложено по 6 млрд, недостающий миллиард комитет рассчитывал добрать как раз весной. Впрочем, это некритическая потеря для отрасли, где в год требуется от 16 до 20 млрд, если город всерьез собирается выполнять майский указ президента — довести к 2024 году долю «норматива» до 85%.



Про весну говорил и комитет по тарифам в связи с разрешением многолетнего спора Смольного с ТГК-1. «Фонтанка» подробно писала о том, как «дочка» «Газпрома» пыталась принудить чиновников перейти на новую форму расходов на топливо при определении тарифов на тепло. Получилось только в конце прошлого года, а соглашение город и «Газпром» подписали вообще в середине января, когда бюджет уже вовсю работал. Документ подразумевает, что с 2019 года ТГК-1, как и другие теплоснабжающие организации города, будет получать субсидию на покрытие вилки между реальными тратами ресурсников и тем, что они получают по льготному тарифу от потребителей. По предварительным подсчетам, это 2,5 млрд в год, в бюджете не предусмотренные; вписать их собирались весной.



Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин катастрофы в этом не видит, так как расходная статья по субсидиям не расписана по конкретным получателям. В бюджете 2019 года действительно они собраны в одну кучку размером в 9,7 млрд. Если равномерно распределять их и быть уверенными, что еще 2,5 млрд досыпят во втором полугодии, можно избежать проблем.



Впрочем, тратить эти деньги будет не комитет по тарифам, а жилком, именно в его ответственности расчеты с тепловиками. Как и еще одна история, которая упиралась в весну. «Фонтанка» рассказывала о том, что Александр Беглов персональной поправкой перераспределил средства между различными жилищными программами. С программы «Молодежи — доступное жилье» срезали 363 млн, с расселения коммуналок – 325 млн рублей, и еще на 100 млн сокращены субсидии на приобретение или строительство жилья. Получившаяся сумма в 788 млн направлена на обеспечение жильем семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана, а также семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. После сообщения «Фонтанки» Смольный поспешил заявить, что все, снятое с трех программ, вернется при весенних корректировках. В начале февраля в комитете подтвердили, что рассчитывают компенсировать эти средства даже с лихвой. В свете новой информации чиновники теперь утверждают, что опыт оперативной отработки осенних поправок у них тоже имеется.



Один из главных критиков бюджетного планирования Смольного — депутат Оксана Дмитриева тоже считает, что дело не в жилищных программах, средства на которые можно отчислять в течение первых кварталов равномерно. «Но мне, тем не менее, кажется, что для этого конкретного бюджета корректировка необходима, и как можно скорее, – говорит Дмитриева. – Его же утвердили практически в том самом виде, в котором формировали еще при Полтавченко. И уже довольно много поручений дано новой администрацией. Может быть, есть смысл перенести корректировку на лето, если не успевают к весне подготовить предложения. Но чем дольше у нас будут висеть в бюджете неэффективные расходы, например содержание какого-то бюджетного учреждения, тем хуже. И закупку техники для уборки снега или строительство новых снегоплавильных пунктов надо планировать не осенью, а раньше».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»