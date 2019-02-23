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ЖКХ
23.02.2019 12:51
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Вам сосульки сбивать или коммунальщиков карать? Почему коммунальщики отчитываются о том, что само растаяло

Вместе с первой весточкой весны, в виде оттепели, петербуржцы начали получать оптимистичные отчеты коммунальщиков о выполненных работах по уборке наледи и сбиванию сосулек там, где климат справился сам. В Смольном уверяют, что нарушения в этом нет.

Вам сосульки сбивать или коммунальщиков карать? Почему коммунальщики отчитываются о том, что само растаяло

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Историю о том, как коммунальщики отчитались о сбитых трехметровых сосульках с улицы Тюшина, которые растаяли сами, «Фонтанка» опубликовала 20-го февраля. Но случай оказался не единичным. Со всех концов Петербурга на редакционную почту начали приходить аналогичные сообщения от рассерженных петербуржцев — заявки, оставленные в начале февраля, в разгар снежного апокалипсиса, после оттепели позакрывали с припиской «проблема устранена».

«На портал Наш Санкт-Петербург» отправил жалобу касательно неубранного снега в парковочных карманах.  Спустя 2 недели снег растаял, ЖКС отчитался о выполнении. Даже на фото ЖКС видно, что ничего не делали, а остатки снега превратились в лед», – возмутился читатель «Фонтанки» Сергей.

«2 февраля на портале «Наш Петербург» разместил сообщение об огромных сугробах на Караванной, 4. Через дней десять после того, как всё растаяло само, приходит радостный ответ от СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства», что «произведены работы по очистке от наледи». Даже не знаю, что им в ответ написать. Нет слов, один мысли», – констатировал читатель Дмитрий.

«Сосед оформлял заявку на уборку снега – по всем окрестным дворам практически не чистили снег всю зиму. А товарищи коммунальщики подождали пока оттепель не превратит завалы снега в грязный лёд (который по нормам вообще-то необходимо скалывать) и отчитались о «проделанной» обработке двора песком», – написал Андрей.

И еще множество подобных сообщений, с описанием виртуальной борьбы со снегом и льдом. В ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию и объяснить, как наказать виновных за такую «работу», в Жилищном комитете рассказали, что портал «Наш Санкт-Петербург» и служба 004 карательных мер не предусматривают.

Чиновники пояснили, что с момента регистрации заявки в этих системах у исполнителя есть 9 дней на выполнение работ по уборке снега и 1 день на отчет. Четыре дня отводится на сосульки, плюс один день на отчет. Все ответы на порталах стандартизированы и заявки закрываются одинаковым сообщением, в котором меняется только адрес и её номер, независимо от того, проводились по нему работы или нет. Получение такого автоматического сообщения значит только то, что в настоящее время наледь отсутствует — никто не оплачивает виртуальные усилия дворников и правонарушения в том, что дворники не нашли сосульку или сугроб, когда пришли на адрес, нет.

Наказывать нерадивых коммунальщиков, которые не спешат на помощь, рекомендуют отдельной жалобой в Государственную жилищную инспекцию. И уж если она выйдет на адрес, и сосулька до сих пор будет висеть, то управляющей организации может грозить административный штраф.

Совместить два в одном позволяет постановление правительства №955, подписанное врио губернатора Александром Бегловым в конце прошлого года. Согласно этому постановлению, если петербуржец увидел сосульку, он письменно может направить сообщение в администрацию района, а та обязана выйти на адрес и выдать уведомление УК или ТСЖ о проведении работ. Если управляющая за 1 день не выполнит предписание, то администрация составит акт, оперативно выведет своего подрядчика и собьет наледь. А заодно и сформирует материалы административного правонарушения и направит их в ГЖИ сама.

Вот только надеяться на то, что это поможет кардинально переломить ситуацию не стоит — денег у управляющих компаний на резкие маневры все равно нет. Например, тариф на очистку от сосулек, как рассказали в Жилкоме – 61 копейка с квадратного с жилой площади, из которых 54 копейки – на сброс и 7 копеек на вывоз. В центральных районах средняя жилая площадь — 3000 кв метров. А значит один дом в год собирает на эти цели около 19 тысяч рублей. Периметр кровли такого дома — порядка 240 кв метров. Квадратный метр очистки, в зависимости от сложности крыши, стоит 30-50 рублей. То есть один раз очистить крышу стоит 10 тысяч рублей. Этих денег хватает на 1-2 уборки в год. Поэтому управляющая организация обычно чистит 1-1,5 метра карнизного свеса и тогда денег хватает на 2-3 очистки.

Как рассказали в комитете, за январь некоторые дома почистили кровлю 8-9 раз, компании ушли в минус, но жители отказались согласовывать повышение тарифов на общих собраниях или скидываться на то, чтобы покрыть расходы. Некоторые предпочли устроить отдельный сбор, без привлечения УК.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»

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