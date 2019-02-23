Илон Маск взял ипотеку на 30 лет. Ежемесячно он будет платить 180 тысяч долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск взял четыре дополнительных ипотечных кредита. Общая сумма займа составила 61 миллион долларов.

«Маск присоединяется к Цукербергу, Гриффин и Бейонсе в мире мега-ипотек», – сообщает агентство Bloomberg.

Предприниматель рефинансировал взятый еще в 2012 году кредит, который он брал на покупку особняка площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса. Новую ипотеку предприниматель взял на приобретение четырех новых объектов недвижимости.

Банк Morgan Stanley назначил Маску 3,5% годовых. Таким образом, ежемесячный платеж составит 180 тысяч долларов в течение 30 лет.