«Ох, оживились мальчики». Стриптиз для полицейских на 23 февраля проверит МВД Бурятии

Необычный подарок к Дню защитника отечества получили в отделе полиции № 2 в Улан-Удэ. Девушка станцевала для полицейских короткий эротический танец. В МВД Бурятии хореографические таланты прелестницы не оценили и начали проверку.

В ведомстве заверили, что «будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики», а виновных привлекут «строгой дисциплинарной ответственности». Об этом 23 февраля сообщает издание «Медуза».

На праздник во втором отделе полиции столицы Бурятии обратили внимание СМИ после появления видео в социальных сетях, в частности в группе «Омбудсмен полиции». Оно широко разошлось по Рунету и вызвало бурные обсуждения. На ролике видно, что полицейские были удивлены такому подарку, встретив девушку смехом и обсуждением. «Ох,оживились мальчики», – комментирует происходящее одна из присутствующих на празднике женщин. Танец под песню Sam Brown – Stop! длился всего две минуты, а из инвентаря у танцовщицы был лишь стул. Полностью девушка не оголилась.

Журналистам удалось выяснить, что праздник прошел в пятницу, 22 февраля. На мероприятии присутствовал «весь личный состав», включая женщин. Танцовщица в органах не работает.