На Балтийском заводе тушили пожар на атомном ледоколе «Урал». Горело на второй палубе

Атомный ледокол «Урал» тушили в Василеостровском районе Петербурга в ночь на 23 февраля. Сообщение о возгорании поступило в 00.45, сотрудники городского управления МЧС выехали на территорию «Балтийского завода судостроения», что на 27-й линии.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, ледокол «Урал» в момент ЧП находился на стапеле в процессе формирования металлического корпуса. Небольшой пожар произошёл на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

В 01.42 огонь был потушен, сведений о пострадавших нет.

Ледокол «Урал» должен быть достроен к концу 2020 года. Он станет третьим по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Ледоколы новой серии «Арктика», «Сибирь» и «Урал» сменят своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации.