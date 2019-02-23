«Громко разговаривал сам с собой на французском языке». В Москве задержали бельгийца по подозрению в перевозке бомбы

Гражданин Бельгии, который следовал из Франции в Таиланд с пересадкой в Шереметьево, был задержан в столичном аэрохабе после того, как он заявил о перевозимом взрывном устройстве.

«При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке», – сообщает 23 февраля «Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Проверка показала, что никакой бомбы у бельгийца с собой не было. Дополнительно были досмотрены все пассажиры злополучного рейса. Кроме того, полицейские проверили сам самолет. Из-за этого инцидента рейс на таиландский курорт был отложен.