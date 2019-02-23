Житель Петербурга по телефону обещал «заминировать» еще 500 школ. Ранним утром мужчина хотел пообщаться с врио губернатора

На шестой день массовых ложных заминирований у жителя Петербурга сдали нервы. Он потребовал разговора с градоначальником, посулив в противном случае «заминировать» несколько сотен учебных заведений.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина 33 лет осознал, что ему срочно необходимо пообщаться с врио губернатора в четвертом часу утра 22 февраля.

Недолго думая, петербуржец набрал экстренную службу «112» со своего мобильного и заявил, что «если ему не позвонит Беглов, то он заминирует ещё 500 школ». Звонка он не дождался, а вот сотрудники правоохранительных органов жаждут встречи. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма может стоить 8 лет лишения свободы (ст. 207 УК РФ).

Волна «минирований» в Петербурге началась неделю назад. За это время общее число эвакуированных превысило 170 тысяч человек, проверяли почти 2 тысячи объектов. Тревожное письмо с обещаниями взрыва накануне получили даже в управлении Федеральной службы безопасности на Литейном, 4. Примечательно, что послание пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Контрразведчики оказались не из робких и эвакуироваться принципиально не стали.