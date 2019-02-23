СМИ: В Хабаровске предотвратили теракт в школе. Расправу планировал выпускник

О задержании студента Дальневосточного института управления РАНХиГС по подозрению в попытке устроить стрельбу в школе Хабаровска пишут СМИ утром 23 февраля. Юноша 18 лет якобы планировал совершить массовое убийство.

Задержание произошло 21 февраля, однако сообщили об этом только через два дня, утверждает издание Ura.Ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов.

Молодой человек якобы планировал теракт в средней школе номер 30, заготовив патроны и оружие. Это учебное заведение он выбрал, так как был ее выпускником, а его мама работала там учительницей русского языка и литературы. При обыске у него, как сообщается, обнаружили листовки якобы националистического содержания и несколько мобильных телефонов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

За минувший год зафиксировано уже несколько нападений учащихся на образовательные учреждения — в Перми, Бурятии, Калужской области и в Забайкалье. Но самое тяжелое по своим масштабам и последствиям ЧП произошло 17 октября в Керчи: 18-летний студент местного Политехнического колледжа устроил бойню в учебном заведении. Погибло 20 человек, более 70 пострадали. ФСБ ранее заявила о предотвращении целого ряда подобных нападений. В конце прошлого года Госдума приняла закон о запрете колумбайн-сообществ в Интернете (группы, пропагандирующие расправы в школах).