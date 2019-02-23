Анонимный почтовый «террорист» в Петербурге заминировал ФСБ от имени ФСБ. Паники на Литейном не случилось

Анонимный «минёр», ежедневно парализующий работу многих организаций в Петербурге, 22 февраля устроил эвакуацию более 150 учреждений. В угрозах к имени российского президента добавился его бывший американский коллега Барак Обама.

По данным «Фонтанки», тревожное письмо с обещаниями взрыва получили даже в управлении Федеральной службы безопасности на Литейном, 4. Примечательно, что послание пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Контрразведчики оказались не из робких и эвакуироваться принципиально не стали.

Всего же тревожные письма непосредственным образом затрагивали 511 объектов, но большинство из них были просто осмотрены специалистами, без лишней суеты. Тем не менее более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения, чтобы дать кинологам выполнить свою работу. Всего в осмотре помещений были задействованы 753 сотрудника ОВД.

За минувший день в Северной столице были эвакуированы с десяток школ, несколько торговых и бизнес-центров, минимум два смольнинских комитета, а также несколько отделений Сбербанка.

Волна «минирований» началась неделю назад. За это время общее число эвакуированных превысило 170 тысяч человек, проверяли почти 2 тысячи обьектов.

Ранее эксперты рассказали «Фонтанке», что, скорее всего, поймать автора рассылки не удастся. Нашему изданию удалось узнать, что он себя называет школьником, который не в восторге от Павла Дурова. Подросток, по его словам, через рассылку пытается заработать.