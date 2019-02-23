«Открытым пламенем горит третий этаж». В Москве тушат консерваторию имени Чайковского

Пожар в здании столичной государственной консерватории в Среднем Кисловском переулке начался утром 23 февраля. На месте работают 15 пожарных расчетов.

«Открытым пламенем горит третий этаж», – уточнили 23 февраля представители экстренных служб ТАСС.

Здание в Среднем Кисловском переулке, которое признано памятником культуры федерального значения, находилось на реконструкции. В помещениях, где предположительно началось возгорание, расположен факультет симфонического и хорового дирижирования.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет. По состоянию на 10.45 утра мск возгорание удалось локализовать.

Причины происшествия устанавливаются.