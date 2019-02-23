В Петербурге обещают метель и оттепель. К вечеру прогнозируют плюсовую температуру

Метель подпортит праздничное настроение петербуржцам 23 февраля. Об этом предупреждает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

По прогнозу, в Петербурге в субботу днем будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 12–14 метров в секунду. Снег будет переходить в мокрый снег, а местами он пойдет с дождем, поскольку днем и вечером температура повысится до 0...+2 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица.