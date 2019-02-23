Над Россией впервые за два года пролетел американский военный самолет. Но все были в курсе

Самолет ВВС США Boeing OC-135B совершил полет над российской территорией. В России знали о планирующихся маневрах. Наблюдательный Boeing над Читой 23 февраля зафиксировал мониторинговый портал PlaneRadar.

В США поспешили уточнить, что полет был совершен в рамках Договора по открытому небу. Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис в комментарии NBC подчеркнул, что российская сторона поставлена в известность о маневрах Boeing с шестью наблюдателями над своей территорией. Такая разведка не проводилась с 2017 года из-за сложной геополитической ситуации и натянутых отношений между двумя странами. Ранее в США также опровергли, что договор больше не действует.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.