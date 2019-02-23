Бывшего полпреда Ельцина на Сахалине депортировали из Молдавии. В России его подозревали в экстремизме

Экс-полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия депортировали из Кишинева в Москву. Бывшего чиновника в России обвиняли в экстремизме.

Эту информацию 23 февраля ТАСС подтвердил адвокат Гулия Дагир Хасавов, отметив, что чиновника времен Ельцина "вернули в Россию по надуманной причине". Причину при этом он не уточнил.

Хасавов также рассказал, что Гулий "не смог доехать до могилы своей матери в Бендерах, участника Великой Отечественной войны". По словам адвоката, его подзащитного задержали прямо в аэропорту Кишинева без объяснения причин. После этого Гулий перестал выходить на связь.

Виталий Гулий работал полномочным представителем президента РФ Бориса Ельцина на Сахалине с 1991-го по 1993 год. В России дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с выходом его книги. В конце прошлого года СК дело прекратил.