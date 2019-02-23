Порошенко пожаловался Fox News на нежелание Путина разговаривать по телефону

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что не может дозвониться до президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал накануне в интервью телеканалу Fox News.

«В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот самый день агрессии против моих кораблей... я позвонил спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать», сказал Порошенко.

Порошенко заявил, что звонил Путину спустя два дня после конфликта, но не смог получить ответа и обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обсудить с российским президентом освобождение украинских моряков. В ночь на 27 ноября с Меркель по телефону говорил и Путин, который попросил ее оказать влияние на власти Украины из-за случившегося в Керченском проливе.

Сам Путин позже назвал попытки Порошенко провести телефонные переговоры «нехитрой предвыборной комбинацией под видом якобы решения кризиса на Азове». Президент России заявил, что его украинский коллега переложил ответственность за случившееся на Москву и сразу же захотел показать «что он успешно решает возникшие проблемы».