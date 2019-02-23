Трамп подтвердил намерение оставить в Сирии группировку американских войск

Президент США Дональд Трамп намерен оставить в Сирии группировку численностью до 200 солдат. В Белом доме предполагают, что в стране будет создана многонациональная группа войск, которая будет поддерживать там мир.

Об этом 22 февраля сообщает The Washington Post. Военнослужащие, несмотря на слова Трампа о том, что он выводит американские войска из Сирии, останутся в стране в небольшом количестве. Примерно 200 солдат, как и сообщалось ранее, будут расположены в северо-восточной части на неопределённый срок. Как сообщает издание, это шаг к созданию более крупной многонациональной группировки, которая будет следить за тем, чтобы запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» не вернула прежний масштаб. Предполагается, что в эту группу войдут коллеги из НАТО.

19 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).