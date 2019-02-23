Российский программист признал вину в краже денег из банков США с помощью вируса

Российский программист Станислав Лисов, задержанный два года назад в Барселоне, признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest, сообщает прокуратура Южного округа города.

"Российский хакер, который использовал вредоносное ПО NeverQuest для кражи денег с банковских счетов жертв, признал себя виновным в Федеральном суде Манхэттена", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуроров, "он признался сегодня, что использовал вредоносные программы, чтобы заразить компьютеры жертв, получить их учетные данные для входа в интернет-банки и украсть деньги с их счетов".

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года он был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.

Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв". 18 февраля, 10:05