Мэр Киева вспомнил о русской маме. И призвал не нападать на храмы УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в дела церкви на Украине. Об этом он заявил в ответ на требование киевлянки изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) монастырь в Голосеевском парке украинской столицы.

"Я наполовину русский, у меня мама русская. Так что? Мы сейчас будем выгонять всех россиян, румын или кого-то еще? Есть разные монастыри, есть церковь, вера, не нужно туда лезть", – сказал Кличко. Видео его разговора с киевлянкой опубликовано в пятницу на странице сообщества "Свобода слова" в Facebook.

Кличко добавил, что "не имеет никакого значения – русский монастырь или украинский монастырь".

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов УПЦ. Объявление о создании под эгидой Константинопольской патриархии так называемой Православной церкви Украины только усугубило эту ситуацию.

Кроме того, 31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности людей к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.