СПЧ обратился в Генпрокуратуру и МВД после срыва показа «Праздника» Красовского в Москве

Совет по правам человека при президенте РФ обратился в правоохранительные органы после того, как «прикрываясь псевдопатриотичной риторикой» активисты движения SERB сорвали показ фильма «Праздник» режиссёра Алексея Красовского.

Об этом сообщается на сайте СПЧ 22 февраля. Показ должен был пройти 20 числа в правозащитной организации «Международный мемориал», однако в здание ворвались около 20 человек и мероприятие сорвалось. Совет уточняет, что незваные гости были представителями движения SERB. Организаторы вызвали полицию, но столичные стражи порядка не торопились. СПЧ утверждает, что добирались они «на место происшествия почти час и не произвели никаких задержаний».

«Совет обеспокоен тем, что данный случай подчеркивает устойчивую негативную тенденцию, сложившуюся в России в последние годы, когда ряд группировок, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, проводят безнаказанные публичные акции, унижая мастеров искусства, оскверняя плоды их творческого труда», – мотивируют обращение в ведомства Юрия Чайки и Владимира Колокольцева в Совете.

Фильм «Праздник» рассказывает о встрече Нового года семьей чиновника в блокадном Ленинграде. Красовский после его выхода не единожды вынужден был беседовать с правоохранительными органами.