Буксир Северного флота спас лодочника в Баренцевом море

Рейдовый буксир Северного флота РБ-108 на выходе из Кольского залива в Баренцево море спас потерпевшего бедствие рыболова-любителя, который на резиновой лодке с мотором пытался доставить продовольствие товарищу на побережье одной из губ Кольского полуострова. По пути мотор заглох и лодку стало течением сносить в Беренцево море. Вёсел, рации и спасательного жилета у лодочника не было. Поскольку он находился в зоне действия сотовой связи, то сумел дозвониться до оператора экстренной службы и передал сигнал бедствия, который был переслан на региональный центр управления обороной Северного флота.

По решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на помощь терпящему бедствие лодочнику из ближайшей базы подводных лодок был направлен рейдовый буксир РБ-108, который в течение нескольких часов осуществлял поиск терпящего бедствие лодочника, сообщает вечером 22 февраля сайт Минобороны России. "Из-за ухудшившихся гидрометеорологических условий с буксира было трудно обнаружить резиновую лодку в волнах. Рыболов-любитель был обнаружен только возле мыса Сеть-Наволок. Его подняли на борт, обогрели и оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили на берег. По оценке медицинских специалистов потерпевший бедствие получил лёгкое переохлаждение, но испытал сильный стресс", – сообщают военные.

По результатам спасательной операции командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов объявил благодарность капитану и экипажу буксира за умелые и профессиональные действия.