МИД ответил на решение Казахстана избавиться от русского языка на деньгах

Решение избавиться от русского языка на национальной валюте тенге — внутреннее дело Казахстана, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Москва поддерживает связь с Астаной по вопросу прав русскоговорящих граждан республики, передает в пятницу, 22 февраля, радиостанция «Говорит Москва».

«Тема находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский — родной язык», — отметила Захарова.

Ранее в пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ об изменении внешнего вида монет и банкнот национальной валюты. Теперь на них не будет надписей на русском языке, только на государственном. Русский разрешат использовать в оформлении инвестиционных и коллекционных монет. Старые правила допускали два языка.

Русский имеет статус официального, но не государственного языка в Казахстане и, в соответствии с конституцией, может употребляться в государственных организациях. Власти проводят политику «трехъязычия», побуждая жителей страны изучать помимо казахского русский и английский языки.