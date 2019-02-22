В своих шоурумах Toyota организует «дополненную реальность»

Даже не очень привередливый покупатель, выбирая новую машину, старается обязательно заглянуть под капот. Правда, в современном автомобиле там много не увидишь, а уж тем более не увидишь, что за механизмы внутри двигателя и ходовой.

Toyota с помощью новейших технологий позволит покупателям заглянуть не только под капот, но и вовнутрь узлов и механизмов, рассказывает Techradar. Речь идет о технологии «дополненной реальности», с помощью которой Toyota собирается «открыть» потенциальным клиентам все «секреты» нового гибридного кроссовера C-HR.

Кадр из видео в YouTube

Для этого достаточно скачать на смартфон приложение и придти в автосалон Toyota. Когда вы наведете камеру своего смартфона на C-HR, вы не только «увидите» все его узлы и агрегаты. Программа покажет вам, как именно они работают.

Также на картинке над каждым агрегатом есть виртуальные кнопки, нажав которые, вы получите дополнительную информацию о каждом узле. При этом вы никак не стеснены в движениях: можно обходить автомобиль со всех сторон, приближаться, чтобы что-то рассмотреть «внутри», или отдалятся, чтобы увидеть, как узлы взаимодействуют друг с другом.

Видео: YouTube/Brandwidth