Главное, чтобы руки росли откуда надо: американцев поразила шестиколесная «Нива»

Шесть колес, конечно, лучше, чем четыре, когда дело касается бездорожья, но какой ценой? Шестиколесный Gelandewagen стоит как три Mercedes-Benz G 63 AMG, да и то если успеете занять очередь – товар это дефицитный, годовой выпуск – 20-30 штук.

Однако есть гораздо более дешевые альтернативы, и американский сайт Jalopnik обнаружил их в России. Наших заокеанских коллег до глубины души поразили простые новосибирские левши с YouTube-канала Garage54ENG (российский вариант – «Гараж54»), которые взялись за переделку знаменитой «Нивы», или, как ее сейчас положено называть официально, Lada 4x4.

Как выяснилось, все можно сделать не только просто, а очень даже просто, главное, чтобы руки росли откуда надо. Ну и смекалка: для американцев было открытием, что на удлиненную «Ниву» можно поставить дополнительную ось, использовав для этого перевернутые рессоры и специально сваренную раму из толстого швеллера.

Но самое главное, что поразило иностранцев, это то, как остроумно россияне подключили дополнительную ось к двигателю, сумев обойтись при этом без переделки стандартных «нивовских» узлов. В обычной «Ниве» крутящий момент передается от двигателя на раздаточную коробку, от которой идут два карданных вала – на переднюю и на заднюю ось. Это стандартный вариант конструкции практически для всех полноприводных машин. Но если надо подключить еще одну ось, то тут возникают проблемы – как это сделать?

Обычно (скажем, на трехосных грузовиках) так: ось, которая находится «посередине», имеет особую конструкцию, позволяющую ей передавать усилие дальше на заднюю ось. Однако в данном случае никакой переделки делать не пришлось. Сибиряки догадались просто соединить две раздаточные коробки, и вторую поставить «задом наперед», при этом первая раздатка работала на переднюю ось и вместо заднего моста соединялась со второй коробкой, от которой уже получали крутящий момент обе задние оси.

Такое решение показалось коллегам из Jalopnik настолько простым и дешевым, что они решили попробовать сделать что-нибудь подобное. Потому что, конечно, 4х4 это здорово, но 6х6 еще лучше.