Лукашенко: Мои сыновья не хотят быть президентами

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ни один из его трех сыновей в будущем не желает работать на посту главы государства, об этом белорусский лидер сообщил во время посещения Военной академии.

Лукашенко накануне Дня защитника Отечества приехал в главный военный вуз страны, где пообщался с курсантами и их преподавателями. В ходе беседы президент немного рассказал о своей службе в армии, о проблемах в Вооруженных силах, которые предстоит решить. Кроме того, глава государства поделился своим мнением о работе на высшем государственном посту.

По словам Лукашенко, для того чтобы понять, как живет президент, им надо стать, но он никому такой судьбы не пожелает.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", – признался глава государства, которого цитирует БелТА.

У президента Беларуси три сына: Виктор, Дмитрий и Николай. Старший в настоящее время является помощником президента по вопросам национальной безопасности и членом Совбеза, средний – возглавляет президентский спортивный клуб, младший еще учится в школе.