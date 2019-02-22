Порошенко призвал усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News призвал усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба 22 февраля.

«Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море», — заявил Порошенко.

По его словам, после присоединения Крыма к России в черноморском регионе якобы полностью разрушен баланс сил. Порошенко также не исключил возможность повторения инцидента в Черном море.

«Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации», — сказал украинский президент.

25 ноября в российских территориальных водах в Черном море произошел инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины. Российские силовики задержали украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море.

Тогда российским пограничникам пришлось открыть огонь по судам ВМС Украины и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды республики Крым арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).

22 февраля Минюст России сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе.