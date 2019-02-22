Россиянам запретят держать дома пауков и змей

В Министерстве природы России предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, других опасных насекомых и змей. Проект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов 22 февраля.

В Минприроды составили список, дополняющий принятый в конце прошлого года закон о защите животных. В него вошли крупные хищники весом более 20 килограммов, такие как медведи и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, условия для содержания которых трудно создать.

В список исключений вошли такие случаи, как содержание раненого животного или невозможность возвращения его в естественную среду обитания.

В документе оговорено, что если животное купили до 1 января 2020 года, владелец имеет право оставить его дома. Также некоторых животных позволят держать на земельных участках.