Самолёт из Москвы в Петербурге встречала полиция. Двое на борту не поделили спинку кресла

Двое пассажиров рейса Москва – Петербург на борту самолёта поскандалили из-за узких проходов между рядами кресел. Коленки попутчика упирались в спину девушки, остужать пыл между парой пришлось с привлечением полиции.

О том, что борт компании S7 в Пулково около четырёх часов дня 22 февраля встречали сотрудники транспортной полиции, «Фонтанке» рассказали читатели. В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО нашему изданию подтвердили вызов, но отметили, что с появлением сотрудников правоохранительных органов претензии друг к другу у пары иссякли. Причиной же вызова послужили длинные ноги молодого человека. Ими он упирался во впереди стоящее кресло, чем нервировал сидящую в нем девушку. Конфликт, казалось, был исчерпан, когда стюарды пошли на встречу и пересадили пассажирку на другое место. Однако когда она через какое-то время вернулась за своими вещами, мужчина был заподозрен ещё и в возможном воровстве. Так или иначе, разошлись пассажиры с миром. В транспортной полиции отметили, что оба они были трезвы.