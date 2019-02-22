Петербургский ретейлер «Максидом» вышел на рынок Москвы. Инвестиции в запуск первого гипермаркета составили 2,4 млрд рублей

Петербургский ретейлер «Максидом» вышел на рынок Москвы. Как рассказала «Фонтанке» член совета директоров ретейлера Мария Евневич, первый гипермаркет начал работу 21 февраля на площадях бывшего завода «Нидан» напротив торгового комплекса «Мега-Белая дача». Инвестиции в запуск магазина составили 2,4 млрд рублей.

По словам Марии Евневич, формат гипермаркета будет близким к петербургским магазинам. «Но мы будем подстраиваться под московский рынок и окружение», – сказала она. Площадь торгового зала составит около 10 тыс. кв.м, еще столько же займет распределительный центр.

Ретейлер не исключает запуска других объектов в московском регионе. «Рынок считаем перспективным», – отметила Мария Евневич. Ранее «Максидом» назывался в числе сетей, которые могут претендовать на покупку магазинов сети Castorama, которая объявила о намерении покинуть российский рынок. Мария Евневич не исключила такой вероятности, но отметила, что сейчас переговоры не ведутся.

Компания «Максидом» была основана в 1997 году, первый гипермаркет был открыт на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Сейчас сеть состоит из 14 гипермаркетов; кроме Северной столицы и Москвы, «Максидом» присутствует в Уфе, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Самаре.